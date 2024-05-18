Kahramanmaraş’ın 4 ilçesinde saatler sürecek

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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Yukarı Kuyumcular Mahallesi’nde bulunan elektrik üretim tesislerine, Çakalı Çullu, Çakallı Hasanağa mahallerinde bulunan özel trafolu işletmelere,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Sulutarla, Tömek Bağ Evleri Mevkii bölgesine,

Bugün 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi ile Hacıağalar Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Elektrik Üretim tesislerine,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 45 ve 49 nolu Sokaklara,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Taşdemir, Yumaklıcerit Mahalleleri ile Tilkiler Mahallesi Körhallolar Mevkii’ne,

Yarın 08.30 ila 12.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Egemenlik ve İstasyon Mahalleleri Bir Kısmı ile Özel Sular Akademi Hastanesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



