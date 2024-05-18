- Kültür Sanat

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı

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Hatay’da altından araç ve yaya geçebilen yol bulunan bu cami, depremde ayakta kalmayı başaran bir yapı. Yıllara meydan okumayı başaran bu yapı, görenlerin hayranlıkla dikkatinin çekiyor.

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı mask
Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı
Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı
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Hatay’da altından araç ve yaya geçebilen yol bulunan bu cami, depremde ayakta kalmayı başaran bir yapı. Yıllara meydan okumayı başaran bu yapı, görenlerin hayranlıkla dikkatinin çekiyor.

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı

Yaşanan asrın felaketinde Hatay’da binlerce bina ve yapılar yıkıldı.  Bu yapılardan biride camiler oldu. Antakya ilçesinde ayakta kalmayı başaran camilerden biri de Narlıca Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii oldu. Depremde minaresi zarar gören bu caminin dikkat çeken en önemli özelliğiyse altından yol geçiyor olması. Yıllara meydan okuyan ve altından yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1 metre 80 santim genişliğinde yol geçen cami, görenlerin dikkatini çekiyor.

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı

"YILLARDAN BERİ ALTINDAN YOL GEÇİYOR"

Narlıca Mahallesi’nde yaşayan Cuma Bulut, depremde zarar gören minarenin tadilatının devam ettiğini söyleyerek

"Ben doğma, büyüme buralıyım. Burası Narlıca Merkez Camii. Yıllardan beri altından yol geçiyor. Deprem dolayısıyla minaresi zarar gördü, kendi yıkılmadı. Minarenin tadilatı var. Altından araçta geçiyor"

şeklinde konuştu.

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı

"BU ŞEKİLDEKİ YAPILARI SADECE KARADENİZ’DE GÖRÜYORDUK"

Yürüyüş yaptığı sırada görünümüyle dikkat çeken camiyi fark eden vatandaş Kemal Korkmaz,

"Dün buraya gezi yaptım, böyle ilginç bir yapı gördüm. Ardından da ilginç yapının fotoğrafını çektim. Çok güzel, ilginç duruyor. Bu tür yapıları sadece Karadeniz’de görüyorduk. Burayı da görmüş olduk ilginç duruyor, beğendim. Depremde zarar görmedi, sadece minaresi hafif zarar gördü"

ifadelerine yer verdi.

Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı
Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı
Hatay’da yol geçen cami ayakta kalmayı başardı
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 May 2024 - 09:05 Hatay- Kültür Sanat

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