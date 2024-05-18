Adıyaman’da 2 boğa başı olan mezar bulundu

Tharsa Antik Kent’te yapılan kazılar sonucu 2 boğa başı ve süslemelerin yer aldığı bir mezar bulundu. Daha önceki yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında 60 mezarın ortaya çıkartıldığı Tharsa Antik Kent’te her gecen gün yeni mezarlar ortaya çıkıyor.

Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde Kuyulu köyü sınırlarında bulunan ve günümüzde ‘Turuş Kaya Mezarları’ diye adlandırılan Tharsa Antik Kentte, yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarında yeni bir mezar bulundu. Mezarın giriş kısmında üstünde 2 boğa başı (bukranyon) ve bunları birbirine bağlayan girlant süslemesi ve ortasında rozet bulunuyor. Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı bilinen 2 bin yıllık mezar, 3 arcosoliumdan oluşuyor.

“3 ANA ARKEOLOJİK ALANDAN OLUŞUYOR”

Tharsa Antik Kentin 3 ana arkeolojik alandan oluştuğunu belirten Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik,

“Tharsa Antik Kent, Büyük Höyük, Küçük Höyük ve Nekropol Alanı olmak üzere 3 ana arkeolojik alandan oluşuyor. Nekropol alanında 2024 yılı kazı çalışmalarına başladık. Daha önce ortaya çıkardığımız kaya mezarlarına 2 daha ekledik. Bunlardan bir tanesi bugün tespitini yaptığımız kaya mezarıdır. Bir ana mekândan ve üç arcosoliumdan oluşan bu mezarın giriş kısmında üst tarafta, bizim antik dönem ismiyle bukranyon dediğimiz 2 boğa başı figürü bulunuyor. Boğa başlarının orta kısmında ise girlant ve rozet dediğimiz süslemeler yer alıyor. Biz bu bölgeyi turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı