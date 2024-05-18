İşte Malatya'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Hisarkale, Hisarcık, Karabayır, Yeşiltaş mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,

Bugün 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Esentepe mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey, Tecde mahallelerine"

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.