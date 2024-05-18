18 May 2024 - 08:32 - Bölge

Adıyaman’da 19 Mayıs’a kadar yasak geldi

Adıyaman Valiliği, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği nedeniyle 19 Mayıs'a kadar yasaklandığını açıkladı.