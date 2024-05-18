Hafta sonu Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra Adıyaman ve Malatya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
Akçadağ parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
Arapgir parçalı bulutlu 21 derece
Arguvan parçalı bulutlu 22 derece
Battalgazi parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Darende parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
Doğanşehir parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
Doğanyol parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Hekimhan parçalı bulutlu 22 derece
Kale parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Kuluncak parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece
Pütürge parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece
Yazıhan parçalı bulutlu 26 derece
Yeşilyurt parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.