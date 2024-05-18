18 May 2024 - 08:17 - Çevre

Hafta sonu Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.