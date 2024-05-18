- Çevre

Hafta sonu Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Hafta sonu Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor? mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’nın bazı ilçelerinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bazı ilçelerinde ise parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde hava parçalı bulutlu, öğleden sonra Adıyaman ve Malatya çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Akçadağ parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Arapgir parçalı bulutlu 21 derece

Arguvan parçalı bulutlu 22 derece

Battalgazi parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Darende parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Doğanşehir parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Doğanyol parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Hekimhan parçalı bulutlu 22 derece

Kale parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece

Kuluncak parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece

Pütürge parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Yazıhan parçalı bulutlu 26 derece

Yeşilyurt parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

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18 May 2024 - 08:17 Malatya- Çevre

Mahreç  Besime Güner

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