Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte Malatya ile ilgili karar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamalarına dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen atandı.



ALİ SAİT ÇEÇEN KİMDİR?

1981 Elazığ doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ ilinde tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladıktan sonra ayrıca Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı. Memuriyet hayatına 2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında başladı. Burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2012 yılında Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atandı. Elazığ İl Müdürlüğünde çeşitli hizmet alanlarında görev yaptıktan sonra 2006 yılında Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş Müdür Yardımcılığına atandı. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra 2021 yılında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aynı yıl Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne İl Müdür Vekili olarak ataması yapılmıştır. Son olarak 2023 yılında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak ataması yapılan Ali Sait Çeçen, ulusal ve yerel birçok Sivil Toplum Kuruluşunda gönüllü olarak hizmetlerde bulunmuştur. Ali Sait Çeçen evli ve iki çocuk babasıdır.