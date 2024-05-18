Büyükşehir’de o koltuğa geçecek isim Erzurum’dan geldi

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin başarılı bürokratlarından olduğu ifade edilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Malatya Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter olarak atandı.

Altundağ, Erzurum'da 8 yıl boyunca hizmet eden Altındağ’ın Malatya'nın ayağa kalkması için tecrübelerini kullanacağını belirttiği öğrenildi.

İHA’nın haberine göre, görev süresi boyunca kentsel dönüşüm, arazi yönetimi, şehir planlama, iklim değişikliği ve deprem konularında bilimsel çalışmaların yanı sıra fiziksel anlamda da birçok projeye imza atan Altundağ, Erzurum Büyükşehir’de dolu dolu 8 yıl geçirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Altundağ, “Yerel yönetimlerin duayen ismi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi ile birlikte muhteşem bir dönem geçirdim. Sayın Başkanımızın tecrübeleri daima bize ilham kaynağı oldu. Kendisine ve tüm çalışma arkadaşlarıma bana verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Yıllardır edindiğim tecrübe ve birikimi asrın felaketinde büyük bir yara alan doğduğum şehrim, memleketim Malatya’nın yeniden ihya ve inşasında kullanacağım” diye konuştu. (Haber Merkezi)