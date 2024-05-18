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Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Yağmurlu ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gelecek hafta az bulutlu bir günle başlayacak. Ancak hava iyice ısınacak.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Havada değişimin olabileceği ve yağmur etkisi görüleceği tahmin ediliyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte sıcak bir gün geçecek.

Malatya'da haftalık hava durumu

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. O gün yağışlı bir hava durumu yaşanabilir.

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18 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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