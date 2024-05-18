Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Yağmurlu ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Gelecek hafta az bulutlu bir günle başlayacak. Ancak hava iyice ısınacak.

Salı, 21 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Önümüzdeki hafta yağmurlu günlerin geride kalması bekleniyor ve bu tarihte de hava ısınmış olacak.

Çarşamba, 22 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Havada değişimin olabileceği ve yağmur etkisi görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe, 23 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bu tarihte sıcak bir gün geçecek.

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. O gün yağışlı bir hava durumu yaşanabilir.