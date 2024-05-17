Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Garipliklere bir yenisi daha eklendi Gündüz yanıyor, gece sönüyor

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tamı tamına 15 ay geçti ancak Malatya’da hayat hala normalleşmedi. Malatya’nın birçok yerinde hala yıkılmayın bekleyen binalar ve geceleri ışıksız, karanlık sokaklar bulunuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20208194/garipliklere-bir-yenisi-daha-eklendi-gunduz-yaniyor-gece-sonuyor



Yerlikaya’dan Malatya açıklaması: Malatya'da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı devam ediyor

Malatya, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak biliniyor. Ancak, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, Malatya'yı derinden sarsarak birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Bu felaket sonrasında Malatya'nın yeniden inşası için süreç devam ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20209918/yerlikayadan-malatya-aciklamasi-malatyada-48-bin-810-kalici-deprem-konutunun-yapimi-devam-ediyor



Mikail Sülük’ün babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile tahliye edildi

Malatya'da, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın öldürülmesiyle ilgili davanın faili, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük, Cumhurbaşkanı kararıyla affedildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20210114/mikail-sulukun-babasi-cumhurbaskani-erdoganin-karari-ile-tahliye-edildi



Malatyalılar kamuda tasarruf tedbirlerini yorumladı Bakın ne dediler

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bazı önlemler alınacağı ve bütün kamu kuruluşlarındaki harcamaların kontrol altına alınacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı konuşma en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak ve enflasyonu tek hanelere indirmek olduğunu söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20213699/malatyalilar-kamuda-tasarruf-tedbirlerini-yorumladi-bakin-ne-dediler



Prof. Dr. Boyraz açıkladı: Malatya bir deprem daha mı yaşayacak?

Malatya’da ‘ Kahramanmaraş Depremlerinin Malatya’ya Etkisi’ konulu konferans gerçekleştirildi. Burada konuşan Profesör Doktor Zeki Boyraz, depremin şiddetini büyüten durumun zemin olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20215559/prof-dr-boyraz-acikladi-malatya-bir-deprem-daha-mi-yasayacak



İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçerken özellikle dev bir TOKİ projesini temsil eden İkizce’de 3. Etap adına sona gelindi. Anahtar teslimi yapılan hak sahiplerinin ise altyapı, çevre, peyzaj ve yol çalışmalarının yapılmasının ardından şu sıralar konutlarına yerleşmeye başladığı görüldü. Bu bağlamda dairelerin dolmaya başlaması, ışıkların yanması herkesi umutlandırdı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20215942/ikizce-3-etap-toki-konutlarinda-sona-gelindi-ikizcede-umut-isigi-gorundu