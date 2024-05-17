- Gündem

Bugün Malatya’da neler oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? 17 Mayıs 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu mask
Bugün Malatya’da neler oldu
Bugün Malatya’da neler oldu
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Garipliklere bir yenisi daha eklendi Gündüz yanıyor, gece sönüyor

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tamı tamına 15 ay geçti ancak Malatya’da hayat hala normalleşmedi. Malatya’nın birçok yerinde hala yıkılmayın bekleyen binalar ve geceleri ışıksız, karanlık sokaklar bulunuyor.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20208194/garipliklere-bir-yenisi-daha-eklendi-gunduz-yaniyor-gece-sonuyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Yerlikaya’dan Malatya açıklaması: Malatya'da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı devam ediyor

Malatya, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak biliniyor. Ancak, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, Malatya'yı derinden sarsarak birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Bu felaket sonrasında Malatya'nın yeniden inşası için süreç devam ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İşte detaylar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20209918/yerlikayadan-malatya-aciklamasi-malatyada-48-bin-810-kalici-deprem-konutunun-yapimi-devam-ediyor

Bugün Malatya’da neler oldu?


Mikail Sülük’ün babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile tahliye edildi

Malatya'da, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın öldürülmesiyle ilgili davanın faili, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası Hacı Sülük, Cumhurbaşkanı kararıyla affedildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20210114/mikail-sulukun-babasi-cumhurbaskani-erdoganin-karari-ile-tahliye-edildi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılar kamuda tasarruf tedbirlerini yorumladı Bakın ne dediler

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bazı önlemler alınacağı ve bütün kamu kuruluşlarındaki harcamaların kontrol altına alınacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı konuşma en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak ve enflasyonu tek hanelere indirmek olduğunu söyledi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20213699/malatyalilar-kamuda-tasarruf-tedbirlerini-yorumladi-bakin-ne-dediler

Bugün Malatya’da neler oldu?


Prof. Dr. Boyraz açıkladı: Malatya bir deprem daha mı yaşayacak?

Malatya’da ‘ Kahramanmaraş Depremlerinin Malatya’ya Etkisi’ konulu konferans gerçekleştirildi. Burada konuşan Profesör Doktor Zeki Boyraz, depremin şiddetini büyüten durumun zemin olduğunu belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20215559/prof-dr-boyraz-acikladi-malatya-bir-deprem-daha-mi-yasayacak

Bugün Malatya’da neler oldu?


İkizce 3. Etap TOKİ konutlarında sona gelindi İkizce’de umut ışığı göründü

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 aydan daha uzun bir süre geçerken özellikle dev bir TOKİ projesini temsil eden İkizce’de 3. Etap adına sona gelindi. Anahtar teslimi yapılan hak sahiplerinin ise altyapı, çevre, peyzaj ve yol çalışmalarının yapılmasının ardından şu sıralar konutlarına yerleşmeye başladığı görüldü. Bu bağlamda dairelerin dolmaya başlaması, ışıkların yanması herkesi umutlandırdı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20215942/ikizce-3-etap-toki-konutlarinda-sona-gelindi-ikizcede-umut-isigi-gorundu

Bugün Malatya’da neler oldu?

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, busabah gazetesi malatya, son dakika malatya, toki konutları, ikizce, deprem, Zeki Boyraz, tasarruf tedbirleri, Mikail Sülük, kalıcı deprem konutu, ışık, Yol, Ali Yerlikaya, kahramanmaraş, zemin, konferans

17 May 2024 - 23:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL