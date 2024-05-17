Malatya’nın 2023 kaderi: Trafik kazaları geçen yıl kaç can aldı?

TÜİK verilerine göre 2023 yılında Malatya’da 9 bin 291 trafik kazası yaşanırken, bu kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisi de paylaşıldı. İşte tüm detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı karayolları trafik kazası verilerini açıkladı. Buna göre Malatya’da geçen yıl 9 bin 291 kaza meydana geldi.

TÜİK, 2023 yılında Türkiye karayollarında meydana gelen kazaların istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 1 milyon 314 bin 136 trafik kazası yaşandı. Malatya’da ise 9 bin 291 kaza meydana geldi. İşte detaylar…

41 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TÜİK verilerine göre Malatya’da 2023 yılında meydana gelen 9 bin 291 kazanın 2 bin 179’u ölümlü yaralanmalı kaza oldu. Bu bağlamda kaza yerinde 41 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası 40 kişi olay yerinde yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep tesiriyle hayatını kaybetti. Yani toplam 81 kişi hayatını kaybetti.

2023 yılında yaşanan kazalarda yaralı kurtulan kişi sayısı 3 bin 628 oldu. Bu arada şehirde toplam motorlu kara taşıt sayısı 215 bin 645 olarak bildirildi.

ELAZIĞ’DA KAZA İSTATİSTİKLERİ

TÜİK verilerine göre Elazığ’da 2023 yılında meydana gelen 6 bin 420 kazada ölümlü yaralanmalı kaza sayısı bin 319. Kaza yerlerinde 14 kişi öldü. Kaza sonrası 34 kişi olay yerinde yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep tesiriyle hayatını kaybetti ve toplam 48 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Kazada yaralı kurtulan kişi sayısı 2 bin 311 oldu.

GAZİANTEP’DE 22 BİN KAZA YAŞANDI

TÜİK verilerine göre Gaziantep’te 2023 yılında meydana gelen 22 bin 291 kazada ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 5 bin 152. Kaza yerinde 78 kişi öldü. Kaza sonrası 47 kişi olay yerinde yaralanıp sağlık ekipleri kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep tesiriyle hayatını kaybetti ve toplam 125 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Kazada yaralı kurtulan kişi sayısı 8 bin 258 oldu.

DİYARBAKIR’DA 12 BİN KAZA OLDU

TÜİK verilerine göre Diyarbakır’da 2023 yılında meydana gelen 12 bin 372 kazada ölümlü yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 238. Kaza yerinde 48 kişi öldü. Kaza sonrası 85 kişi olay yerinde yaralanıp sağlık ekipleri kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep tesiriyle hayatını kaybetti ve toplam 133 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Kazada yaralı kurtulan kişi sayısı 5 bin 538 oldu.