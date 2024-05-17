Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdü. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Alanyaspor maçında sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi. Bu nedenle Muleka, Hatayspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı