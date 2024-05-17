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Kahramanmaraş’ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü mask
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Merdiven altındaki malzemelerde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 May 2024 - 22:50 - Gündem

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