17 May 2024 - 22:50 - Gündem

Kahramanmaraş’ta 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.