Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada İsmail'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun'un aşırtma vuruşunu, savunma çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Dönen topu ise Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Dario Saric'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev’de kaldı.
30. dakikada Safuri'nin sağ kanattan köşe atışında ön direğe hareketlenen Assombalonga’nın kafa vuruşunda Mendoza'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
59. dakikada Sam Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı kontrol etti.
65. dakikada ceza sahası sol çizgiye yakın noktadan topla buluşan Atal'ın yerden pasında altıpas içinde Aimbetov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada ceza sahası içinde çizgiye kadar inen Safuri’nin yerden penaltı noktasına doğru çıkardığı topa, Mert Yılmaz sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelere gitti. 2-1
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Mert Yılmaz (Naldo dk. 81), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Safuri (Ufuk Akyol dk. 87), Dario Saric (Milosevic dk. 75), Kaluzinski, Sam Larsson, Adam Buksa, Assombalonga (Emre dk. 81)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Erdal, Muhammet, Burak, Harun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Adana Demirspor: Magomedaliyev (Deniz dk. 90+2), İsmail, Gravillion, Abdulsamet, Atal, Eduart Michut, Muanza (Yusuf Barasi dk. 55), Dorukhan (İzzet dk. 84), Tayfun Aydoğan (Ozan dk. 90+2), Alioui (Aimbetov dk. 46), Mendoza
Yedekler: Yılmaz, Manev, Burhan, Fougeu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Mendoza (dk. 30 k.k.), Mert Yılmaz (dk. 74) (Antalyaspor), Aimbetov (dk. 65) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Mert Yılmaz (Antalyaspor), Atal (Adana Demirspor),
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.