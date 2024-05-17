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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu) mask
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar 

1. dakikada İsmail'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun'un aşırtma vuruşunu, savunma çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Dönen topu ise Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Dario Saric'in plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev’de kaldı.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

30. dakikada Safuri'nin sağ kanattan köşe atışında ön direğe hareketlenen Assombalonga’nın kafa vuruşunda Mendoza'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

59. dakikada Sam Larsson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı kontrol etti.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

65. dakikada ceza sahası sol çizgiye yakın noktadan topla buluşan Atal'ın yerden pasında altıpas içinde Aimbetov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada ceza sahası içinde çizgiye kadar inen Safuri’nin yerden penaltı noktasına doğru çıkardığı topa, Mert Yılmaz sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp filelere gitti. 2-1

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Mert Yılmaz (Naldo dk. 81), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural, Safuri (Ufuk Akyol dk. 87), Dario Saric (Milosevic dk. 75), Kaluzinski, Sam Larsson, Adam Buksa, Assombalonga (Emre dk. 81)
Yedekler: Mehmet Dadakdeniz, Doğukan Özkan, Erdal, Muhammet, Burak, Harun

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Adana Demirspor: Magomedaliyev (Deniz dk. 90+2), İsmail, Gravillion, Abdulsamet, Atal, Eduart Michut, Muanza (Yusuf Barasi dk. 55), Dorukhan (İzzet dk. 84), Tayfun Aydoğan (Ozan dk. 90+2), Alioui (Aimbetov dk. 46), Mendoza
Yedekler: Yılmaz, Manev, Burhan, Fougeu

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Mendoza (dk. 30 k.k.), Mert Yılmaz (dk. 74) (Antalyaspor), Aimbetov (dk. 65) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Mert Yılmaz (Antalyaspor), Atal (Adana Demirspor), 

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Adana Demirspor: 1 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 May 2024 - 22:14 - Spor

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