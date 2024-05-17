Malatya en azından bu konuda normale döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2024 yılı Nisan ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Malatya özelindeki veriler ise dikkat çekti.

Türkiye’de 2024 yılı Nisan ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Nisan ayında sıcaklık ortalaması 16,6 derece oldu.

HANGİ BÖLGEDE KURAKLIK VAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6, 9 ve 12 aylık kuraklık analizlerine göre, Kasım 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz’de değişen şiddette meteorolojik kuraklık izlendi.



Öte yandan 9 aylık meteorolojik kuraklık değerlendirmesinde Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin güney ve batı kesimlerinde, Güney ve İç Ege ile Orta Karadeniz’de değişen şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı. 12 aylık dönemde ise Antalya’nın Finike, Kaş, Elmalı ve Korkuteli ilçeleri ile Karaman, Kahramanmaraş ve çevrelerinde orta şiddetli; Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ordu çevrelerinde ise hafif şiddette meteorolojik kuraklık izlendi.



MALATYA’DA DURUM “NORMAL”

Malatya özelinde ise eski yıllara oranda daha normal bir havanın olduğu gözlendi. Meteorolojinin 6 aylık değerlendirmesine göre, Malatya’da bazı bölgeler aşırı nemli, bazı bölgeler ise normal nemliydi.

Meteorolojinin 9 aylık değerlendirmesine göre, Malatya’da Ağustos 2023 ile Nisan 2024 arasındaki tarihlerde genellikle normal ve nemli bir hava hakimdi.

Ayrıca 12 aylık değerlendirmeye göre Malatya’da son bir yılda normal ve nemli bir hava hakimdi. Genel anlamda kuraklığın olmadığı da görüldü.