Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle, Bozağ mevkiinde, balık ekmek satışı yapılan bir otobüste yangın çıktı.

Mevsimsel olarak kullanılan otobüste çıkan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının ardından otobüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı