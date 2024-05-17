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Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle, Bozağ mevkiinde, balık ekmek satışı yapılan bir otobüste yangın çıktı.

Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı mask
Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı
Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Yeni Mahalle, Bozağ mevkiinde, balık ekmek satışı yapılan bir otobüste yangın çıktı.

Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı

Mevsimsel olarak kullanılan otobüste çıkan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı

Yangın sonrası araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının ardından otobüs kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da balık ekmek dükkanı olarak kullanılan otobüste yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Samandağ, Yeni MahalleYeni Mahalle, Bozağ mevki, balık ekmek, otobüs, yangın

17 May 2024 - 21:41 - Asayiş

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