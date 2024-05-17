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Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

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Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı mask
Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı
Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı
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Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Çarpışma sonucu 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç buğday tarlasına savrulurken, 80 AV 393 plakalı otomobil hurdaya döndü.

Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan şahıslar yola savruldu. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Sarıçam, kaza, trafik kazası, yaralı, sağlık, soruşturma

17 May 2024 - 21:36 - Asayiş

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