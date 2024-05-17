Adana'da feci kaza: 4 kişi ağır yaralandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışma sonucu 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç buğday tarlasına savrulurken, 80 AV 393 plakalı otomobil hurdaya döndü.
Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan şahıslar yola savruldu. Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.