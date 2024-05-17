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Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu mask
Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu
Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

Bu kapsamda, 8 Mayıs tarihinde Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, polis köpeği Jessie toprağa gömülerek saklanan 820 bin captagon hapı buldu.

Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

Ele geçirilen hapların toplam ağırlığı 150 kilogram olarak belirlendi.

Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan A.E. ve A.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jessie'nin hapları bulduğu anlar kameraya yansıdı ve büyük takdir topladı.

Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Tayfur Sökmen Mahallesi, polis köpeği Jessie, Şüpheli, Tutuklama, Polis

17 May 2024 - 21:33 - Asayiş

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