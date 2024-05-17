Hatay'da polis köpeği Jessie 820 bin captagon hapı buldu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 8 Mayıs tarihinde Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'nde A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, polis köpeği Jessie toprağa gömülerek saklanan 820 bin captagon hapı buldu.

Ele geçirilen hapların toplam ağırlığı 150 kilogram olarak belirlendi.

Olayla ilgili olarak ikamette bulunan A.E. ve A.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jessie'nin hapları bulduğu anlar kameraya yansıdı ve büyük takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı