- Gündem

Gaziantep'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.

Gaziantep'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı mask
Gaziantep'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.

Gaziantep'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı

Operasyon sonucunda, örgüt lideri ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te suç örgütü lideri ve 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, suç, Şüpheli, Villa, operasyon, gözaltı

17 May 2024 - 21:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL