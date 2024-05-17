Elazığlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 2024 Yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Muhammed Emir Söylemez büyük bir başarıya imza attı.
Elazığ’ı temsil eden Söylemez, 65 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi olmayı başardı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Okul Sporları kapsamında Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada aziz şehrimizi temsil etmek üzere sporcumuz Muhammed Emir Söylemez mücadele etti. 65 kilogramda mücadele eden ve Türkiye birinciliği elde eden güreşçimizi ve antrenörünü tebrik ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.