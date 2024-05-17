17 May 2024 - 21:27 - Spor

Elazığlı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 2024 Yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar (Kız-Erkek) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Muhammed Emir Söylemez büyük bir başarıya imza attı.