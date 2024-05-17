Bakan Tekin YKS’ye girecek öğrencileri uyardı: 2025’te kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

“Bizim eğitim öğretim sistemi içinde atanacak öğretmen sayısı yıllık 6-8 bin bandında devam edecek”

diyerek, bu yıl üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin bunu hesap etmesini tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. Hürriyet’e konuk olan Bakan Tekin, 2023 yılında EYT yasası kapsamında 20 bin öğretmenin emekli olduğunu, 2025 yılı öğretmen atamalarının ise çok fazla olmayacağını kaydetti.

Fazla öğretmen istihdam etmenin anlamı olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

“Mümkün olduğunca okullarımızda öğretmen başına öğrenci sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için de olabildiğince fazla öğretmen almaya çalışıyoruz ama bir taraftan da nihayetinde Türkiye realitesi var. Fazla öğretmen istihdam etmemin de anlamı yok. İhtiyaç duyduğumuz sayı neyse onu atayacağız”

ifadelerini aktardı.

“İLLA ÖĞRETMEN OLMAK İSTEYENLER TERCİHİNİ BUNA GÖRE YAPSIN”

Aynı haberde Bakan Tekin’in YKS sonrası tercih yapacak öğrencilere verdiği şu tavsiye de gündem oldu:

“Bizim eğitim öğretim sistemi içinde atanacak öğretmen sayısı yıllık 6-8 bin bandında devam edecek. Öğrenci arkadaşlar, illa öğretmen, devlet memuru olmak isteyenler tercihini buna göre yapsın.”