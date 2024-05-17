Prof. Dr. Boyraz açıkladı: Malatya bir deprem daha mı yaşayacak?

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda Coğrafya ve İklim Topluluğu tarafından ‘ Kahramanmaraş Depremlerinin Malatya’ya Etkisi’ konulu konferans gerçekleştirildi. Meydana gelen depremler hakkında bilgilendirici sunum düzenlendi.

Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan Malatya için Coğrafya ve İklim Topluluğu tarafından ‘Kahramanmaraş Depremlerinin Malatya’ya Etkisi’ konulu konferans düzenlendi. Konferansa AFAD Müdürü Ali Altındal, Çevre Şehircilik ve Eğitim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, Profesör Doktor Zeki Boyraz, Malatya Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz, AFAD personelleri, üniversite bölüm başkanları ve öğrenciler katıldı.

Profesör Doktor Zeki Boyraz ilerleyen süreçte Malatya’da bir deprem daha meydana gelebileceğini söyleyerek,

“Yani bulunduğumuz alan bugünden itibaren önümüzdeki süreçte, ileride tekrar bir deprem yaşayacaktır”

ifadelerini kullandı.

“DEPREMDE LEVHALAR ANA UNSURUN TEMELİ”

Birçok yerleşmenin geçirmiş olduğu depremlerle ilgili tecrübelerini aktaran İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zeki Boyraz,

“Dünya levhadan oluşmaktadır. Bu levhalar yeryüzü bir bütün değil, parçalardan oluşmaktadır. Asıl bu parçadan hareketler bizim yaşadığımız en büyük depremleri meydana getiren ana unsurların temeli olmaktadır. Doğu Anadolu Fay hattı 2 bin 500 kilometre. Mozambik kanalına kadar, Afrika'ya kadar giden bir fay hattı. Türkiye'nin yüzde 25 nüfus anlamında etkileyen bir sahada büyük bir depremi yaşamış olduk. Türkiye nüfusunun önemli bir bölümü yüzde 80’i birinci, 2’nci ve 3’üncü derece deprem riski bulunan alanda yaşamaktadır”

şeklinde konuştu.

“MALATYA İLERİDE TEKRAR BİR DEPREM YAŞAYACAKTIR”

Depremin şiddetini büyüten durumun zemin olduğunu belirten Profesör Doktor Zeki Boyraz,

“Bulunduğumuz saha gerek güneyi gerekse kuzeyi faylarla çevrilmiş tektonik bir ovaya karşılık gelmektedir. Yani bulunduğumuz alan bugünden itibaren önümüzdeki süreçte, ileride tekrar bir deprem yaşayacaktır. 70 binin üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir Yoğun yer sarsıntılarının bölgede ne kadar olduğunu adeta bir deprem fırtınasına dönüştüğünü ifade etmemiz mümkün. Zemin depremin şiddetini büyüttüğünü bize gösterdi”

dedi.

“35 BİN 700 BAĞIMSIZ BİRİM ÜRETİLMİŞ OLACAK”

Çevre Şehircilik ve Eğitim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, yerleşim yerleriyle ilgili çalışmalar yapıldığını ve ihalelere devam edildiğini söyleyerek,

“Deprem sonrası sahada 600 ekiple altı ay boyunca çalışmalarını yürüttük. Yakının hasar tespitini yaptık. Bunlar da 140 bine yakın bağımsız veya yıkılmış olan bunların içinde 102 bin tanesi konut. Yıkımların çok yoğun olduğu alanlarda tekrar yaklaşmayı sağlıyoruz. Tabii bu eski yapılaşmaların biraz daha farklı olacak. Ağların hemen hemen tamam vatandaşların sosyal özelliklerini bozmadan yine kendi yerlerinde evlerini yapıp teşrif etmek üzere kavuşmaktayız. Bu çalışmalar tamamlandığında 35 bin 700 bağımsız birim üretilmiş olacak. Saray Mahallesi huzur içerisinde iş yerinde yapacak olan projenin ürettiğini görüyoruz. Kırsalda 550 tane imalat devam ediyor. Bunların sayısı şu an itibariyle 3 bin 327 olarak tamamlanacak. İhalelere devam ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“15 BİN AİLEYE KALICI KONUTLAR HEDEFLENİYOR”

Son olarak bugüne kadar geldiğimiz süreçte hedefi olduğunu vurgulayan AFAD Müdürü Ali Altındal,

“53 bin canımızı kaybettik. O gün Dünyanın gördüğü en büyük arama kurtarma operasyonu yaptık. 8 saat çalışıyoruz. Beden gücüyle çalışıyoruz. 24 saat çalışamazlar. Bir enkaz başında 75 personele ihtiyacımız vardı. 28 bin 75’i çarparsanız 2 milyona yakın bir rakam edecek. Bütün dünyadaki arama kurtarma personelinin sayısı 700 vardır. Yani olayın ne kadar büyük bir olay olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Doğrusuyla, eksiğiyle iyileştirme çalışmalarına geçtik ve şu an yaptığımız iş dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu. 700 bin insanımız konteyner alanlarında bulunuyor. Bir milyon 300 bin kişiye kira yardımı veriyoruz. 2 milyon 400 bin ve 2,5 milyona yakın binada hasar tespit çalışması yaptık. Bir şekilde insanların bir yıl gibi sürede konutlara yerleştirmeyi başardık. Malatya'mızda 15 bin aileyi kalıcı konutlara yerleştirmeyi hedefliyoruz. 2’nci el araba alıyorsak önce sanayiye gidiyoruz, ekspertiz yaptırıyoruz, kaportasına bastırıyoruz. Ev alırken de bu ev dayanıklı mı? Buranın zemini nasıl? Bunları araştırın”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.