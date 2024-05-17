Malatya’da o enstrümana ilgi depremden sonra azaldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde bulunan piyano kursu deprem öncesi büyük ilgi görürken depremden sonra ilgi azaldı.

Çocuk ve gençleri çeşitli aktivitelere yönlendirmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde birçok kurs açıldı. Bu kurslardan biri de piyano atölyesi oldu. Usta öğretici Bektaş İlhan,

“Piyano çalacak kişinin önce yüzde 50 yeteneği yüzde 50 ilgi ve isteği sahip olmalı. Yetenekli bir öğrencinin ilgi ve isteği yoksa o öğrenciye hiçbir şekilde piyano çalmaya kazandıramayız”

dedi.

“MÜZİĞE OLAN İLGİMİ ÜNİVERSİTE HAYATINA TAŞIDIM”

Müziğe ilgi duymayı ortaokulda bağlama çalarak başladığını söyleyen usta öğretici Bektaş İlhan,

“ İnönü Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda bu alanda yüksek lisansım var. Formasyon aldıktan sonra burada çalışmaya başladım. Malatya Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde 4-5 yıldır piyano dersleri veriyorum. Daha önce bağlama eğitimi de verdim. Ben çocukluğumdan bu yana müziğin içindeyim. Ben ortaokul yıllarından itibaren bağlama eğitimiyle başladım. Daha sonra müziğe olan ilgimi üniversite hayatına taşıdım. Piyano özellikle diğer enstrümanlara kıyasla daha yakın hissediyorum”

şeklinde konuştu.

“YÜZDE 50 YETENEK, YÜZDE 50 İLGİ VE İSTEK”

Usta öğretici İlhan, piyano çalmak için hem yeteneğe hem de isteğe sahip olmak gerektiğini vurgulayarak,

“Piyano çalacak kişinin önce yüzde 50 yeteneği yüzde 50 ilgi ve isteği sahip olmalı. Yetenekli bir öğrencinin ilgi ve isteği yoksa o öğrenciye hiçbir şekilde piyano çalmaya kazandıramayız. Veya tam tersine yeteneksiz bir insan çok istekli de olsa da müzik aletini bir yere kadar çalabilir”

ifadelerini kullandı.

“PİYANO 81 TUŞLU ENSTRÜMAN”

Piyano enstrümanı hakkında bilgi veren usta öğretici Bektaş İlhan şu şekilde anlattı:

“Piyano üzerinde 81 tuş var. Oktav olarak adlandırdığımız Do’dan Do’ya oktav olarak hesaplıyoruz. Ama bu 7 oktavlı bir piyano. Piyanonun 3 pedalı var. Ama en çok kullanılan pedal sağ tarafta olan. Bu sağ pedala bastığında bir yandan tuşa bastığında ses uzuyor. Eğer pedalı kullanmazsak tuşa bastığında ses kesiliyor. Sağ pedal sesleri uzattığı için buna sustain pedal diyoruz. Dijital piyanolarda sağ pedal kullanılır. Ancak diğer akustik piyanolarda ortadaki pedal biraz daha sesi perdeliyor. Solda kalan pedal ise basılan tuşta sesi kaydırıyor.”

“BEYNİMİZİN BİRÇOK FONKSİYONU ÇALIŞIYOR”

Son olarak piyanonun çalanların beyin fonksiyonlarını çalıştırdığını ve depremden sonra notaların öğrencilere iyi geldiğini belirten İlhan,

“Piyano batı müziği enstrümanı. Yani tarihçesi Türk müziği enstrüman değil. Aslında şu anda öyle ilerliyor. Biz Türk milleti ilerledikçe piyanoya uyarlıyoruz ama ana çıkışı batı müziği enstrüman. Depremden sonra ilgi düştü. Çünkü artık insanların birçoğu gitti. Birçoğunda haberi yok artık. Öğrencileri sıfırdan hiçbir bilgisi olamadan alıyoruz. Hiçbir bilgisi yoktur ve olsa bile yok gibi davranıyoruz. En başta notalarla başlıyoruz. Piyanoyu çalarken beynimizin birçok fonksiyonu çalışıyor. Hem sağ el kontrol hem de sol el hem göz koordinasyonu aynı anda çalıştığı için biraz yorucu olmakta. Ortalama 40-50 dakika piyano çalmak yetiyor. Özellikle depremden sonra bir hobi anlayışıyla buraya geliyorlar ve buranın iyi geldiğin buradayken öğrenci dış dünyadan kopuyor. Burada biraz notalar ve sesler öğrencilere iyi geliyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.