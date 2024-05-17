Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili ekip, İstanbul'a hareket etti. Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Tedavisi devam eden Trezeguet, kadroda yer almazken, Trabzonspor'un Başakşehir maçı için belirlediği kadro şu isimlerden oluştu: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan."

Trabzonspor, Başakşehir karşılaşmasında galibiyet arayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı