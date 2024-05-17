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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor mask
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, topla ısınma hareketleriyle başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını noktalayacak.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 May 2024 - 20:15 - Spor

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