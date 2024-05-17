Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, topla ısınma hareketleriyle başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandı. Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını noktalayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.