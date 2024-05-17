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Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit etti.

Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı mask
Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı
Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit etti.

Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı

Ekipler, C.M.K.'nın saklandığı eve girdiklerinde, kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan bir odaya yöneldi. Odada arama yapan polisler, firari şahsı bazanın altında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 May 2024 - 20:10 - Gündem

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