Kayseri'de hapis cezası bulunan firari, bazanın altında saklanırken yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi C.M.K.'nın (25) adresini tespit etti.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ekipler, C.M.K.'nın saklandığı eve girdiklerinde, kapısında "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan bir odaya yöneldi. Odada arama yapan polisler, firari şahsı bazanın altında saklanırken buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.