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Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi mask
Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi.

Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 May 2024 - 20:04 - Gündem

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