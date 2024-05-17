Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi.
Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.