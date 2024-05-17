Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de Yılanlı köyü mevkiinde ışkın toplamak için dağa çıkan G.B.K. isimli kadın, attan düşerek yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının durumu göz önüne alınarak İl Jandarma Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.B.K., helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.