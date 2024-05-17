Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

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Tunceli'de Yılanlı köyü mevkiinde ışkın toplamak için dağa çıkan G.B.K. isimli kadın, attan düşerek yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının durumu göz önüne alınarak İl Jandarma Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.B.K., helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı