- Gündem

Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli'de Yılanlı köyü mevkiinde ışkın toplamak için dağa çıkan G.B.K. isimli kadın, attan düşerek yaralandı.

Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı mask
Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli'de Yılanlı köyü mevkiinde ışkın toplamak için dağa çıkan G.B.K. isimli kadın, attan düşerek yaralandı.

Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının durumu göz önüne alınarak İl Jandarma Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.B.K., helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Tunceli'de attan düşen kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli, Yılanlı köyü, Dağ, kadın, at, yaralı, helikopter, sağlık

17 May 2024 - 20:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL