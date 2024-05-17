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Ağrı'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar neticesinde, hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.R.A.İ. yakalandı.

Ağrı'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı mask
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Ağrı'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar neticesinde, hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.R.A.İ. yakalandı.

Ağrı'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yapılan işlemlerin ardından şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 May 2024 - 19:58 - Gündem

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