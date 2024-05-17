Malatya’da trafikte çıkan kavga ertesi güne taşındı

Malatya’da 15 Mayıs 2024 tarihinde S.A. ve M.G. isimli şahıslar arasında kavga çıktı. Trafikte çıkan kavga ertesi gün husumetli şahısların yeniden karşılaşması ile yeniden alevlendi ve S.A. isimli şahıs M.G. isimli şahsı bıçakla yaraladı. Bıçak yarası alan M.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

S.A. ve M.G. isimli şahıslar arasında 15 Mayıs 2024 tarihinde trafikte çıkan kavga ertesi güne taşındı. 16 Mayıs 2024’te saat 15.55 sıralarında Zafer Mahallesi, Yunus Emre Caddesi İl Halk kütüphanesi önünde husumetli şahısların tekrardan karşılaşmaları sonucunda, S.A. isimli şahıs M.G. isimli şahsı bıçakla yaraladı. M.G. isimli şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken şüpheli S.A. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Bülten