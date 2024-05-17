Büyükşehir Belediyesinde depreme dayanıklı yapı tasarımı anlatıldı

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Malatya’da yeniden inşa edilecek yapıların, güçlendirilecek ve onarımı yapılacak olan yapıların bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yapı Okulu" eğitim projesine devam ediliyor.

TEKNİK PERSONELLER KATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Yapı Okulu" eğitim projesinde bu hafta ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı’ konusu anlatıldı. Doç. Dr. Yaşar Ayaz tarafından anlatılan ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı’ konulu eğitimine teknik personeller tarafından yoğun katılım sağlandı.

Kaynak: Bülten