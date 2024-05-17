Büyükşehir Belediyesinde depreme dayanıklı yapı tasarımı anlatıldı

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Malatya’da yeniden inşa edilecek yapıların, güçlendirilecek ve onarımı yapılacak olan yapıların bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yapı Okulu" eğitim projesine devam ediliyor.
TEKNİK PERSONELLER KATILDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Yapı Okulu" eğitim projesinde bu hafta ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı’ konusu anlatıldı. Doç. Dr. Yaşar Ayaz tarafından anlatılan ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı’ konulu eğitimine teknik personeller tarafından yoğun katılım sağlandı.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.