Malatya Milletvekilinden önemli Kışla Caddesi açıklaması

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in, “Kışla caddesinde sıkıntı var. Kışla Caddesindeki esnaflara bir bildiri yayınlanıyor, ’15 gün içinde burayı boşaltacaksınız’ diye. Ben buradan yetkililere sesleniyorum; önce esnafa yer gösterin” sözleri üzerine, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’tan açıklama yapıldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TESK yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ederek, esnafların sorunları ve deprem süreci hakkında istişarelerde bulundu.

“ARTIK ÖNÜMÜZÜ GÖRMEMİZ LAZIM”

Ziyaret için teşekkür eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Malatya Milletvekilimiz İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ortak akılla hareket etmesi, esnaf kuruluşlarının fikrini alması çok önemli. İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak dışında son dönemde gelip esnaf kuruluşlarının fikrini alan siyasetçi olmadı. İnanç Hanım, hem sahayı geziyor, hem de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek ortak akılla Malatya’nın nasıl ayağa kalkacağının çalışmalarını yürütüyor. Malatya çökmüş bir şehir, Malatya’yı ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek lazım. Malatya’da siyasiler kabul etmek istemiyor, ama bunun için de sivil toplum kuruluşları mutlaka olmalı. Sivil toplum kuruluşlarının, siyasetçilerimizle, belediye başkanlarımızla, görev yapan bürokratlarımızla bir araya gelip, parti ayrımı yapmaksızın, bir araya gelip, Malatya’ya yapılacakların konuşulması ve tartışması gerekiyor. Malatya’da insanların önünü görmesi lazım. Artık önümüzü görmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da bu durumu arz ettim, insanların karnını doyurmadan mutlu edemezsiniz. İlkin ticaretin ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

“KIŞLA CADDESİNDE SIKINTI VAR”

Kışla Caddesindeki esnafların 15 gün içinde iş yerlerini boşaltmasıyla ilgili bildirim gönderilmesi ile ilgili olarak da konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin, “ Kışla Caddesi’nde sıkıntı var. Kışla Caddesi’ndeki esnaflara bir bildiri yayınlanıyor, ’15 gün içinde burayı boşaltacaksınız’ diye. Ben buradan yetkililere sesleniyorum; önce esnafa yer gösterin. Ben 3 ay önce buradaki esnafımızı ziyaret ettiğimde de söyledim, ‘Yer gösterin, yer yapın, esnafımız taşınsın.’ Bugün esnafımız 15 gün içinde elindeki malzemeyi koyacak depo bulamaz, depo dahi yoktur. Sadece Kışla Caddesi’nde değil, Malatya genelinde bütün esnaflarımız gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Esnafımız seçimlerden dolayı 6 ay tolerans tanıyor. İnşallah 6 ay sonra kalıcı işyerleri yapılır. Eğer yapılmazsa önümüzdeki inşaat sezonu biter ve tekrar kış sezonu başlar. Esnafımızın 21 metrekarelik konteynerde geleceğini kurtarması çok zor. Bir an önce kalıcı iş yerlerinin yapılıp, esnafa teslim edilmesi gerekiyor. İş yerlerinden çıkartılacak olan esnaflara da mutlaka yer gösterilmesi, su, elektrik, telekom gibi tüm altyapısının bitirilerek taşınmasını istiyoruz. Kışla Caddesi’ndeki esnaflarımız için en az 2 ay bir süre verilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra birden bire ‘Ben yaptım, ettim’ olursa, hem esnafımız zarar görür, hem Malatya zarar görür, hepimiz zarar görürüz. Bizim tek amacımız var, birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’nın ayağa kaldırılmasıdır” ifadelerini kaydetti.

“BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUM”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, “Bu şehrin ayağa kalkması, devam etmesi, çalışması yönünde, hem önceki hayatımda hem 14 yılı aşkın belediyecilik dönemimde Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin, Şevket Keskin başkanımızın ve ekibinin çalışmalarını yakın planda takip eden ve bilen bir insanım. Dolayısıyla milletvekili şapkasını bir kenara bırakarak, sadece Malatyalı bir vatandaşın genel bir bakış açısı ile yaklaştığımda odaların, Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri, duruşları, açıklamaları ve sahadaki varlıkları bizim can damarımızdır. Çünkü kamuoyunun sesini dile getirirler. Yaşanan sorunu ve sıkıntıyı yerinden en ince detayına kadar görür, bürokrasiyi, siyaseti hareketlendirir, oraya bir çözüm beklerler. Dolayısıyla ben gerek Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’mizin, Şevket Keskin başkanımızın tutumunu, durumunu, bu şehir bu derece inşa, imar ve altını çizerek söylüyorum; ihya sürecinde iken bu tutum ile birlikte hareket etmeyi çok önemsiyorum, çok değer veriyorum” diye konuştu.

“KIŞLA CADDESİNDE BİR TEK ESNAF BİLE MAĞDUR EDİLMEYECEK”

“Malatya’mızın ticari hayatı, kalbi Akpınar çarşı inşaatı başladı” diyen Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:

“Yüzde 90 itibariyle Haziran ayında yine kuraların çekimi devam edecek. Afet konutlarında anahtar teslimine geçebildik. Şevket Keskin başkanımın da ifade ettiği gibi spesifik bazı alanlarda bazı durumlar daha yüksek sesle bize geliyor. Orada yaşanan durumu bütün detayları ile görmemiz isteniyor. Bunu görmek için ayrıca sürekli sahadayız, en azından kendi adıma sürekli sahadayım. Milletvekilliği görevimde genel kurul çalışmaları ve görevlendirmeleri hariç, Malatya dışında hiçbir yere adım atmayarak, sürekli Malatya’da oldum. Kışla Caddesi ile alakalı özellikle şunu vurgulamak istiyorum; Kışla Caddesi esnafı rezerv alanında, Malatya’daki bürokratımızdan başlayarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD Başkanımız, sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımıza kadar, bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürümüz, sahada sürekli varlık gösteren kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız dedik ki, ‘Hiçbir şekilde, tek bir esnaf bile, kiracı veya mülk sahibi hiç fark etmez, konteyner verilmeden yerinden çıkarılamayacak. Dolayısıyla Kışla Caddesinde mülk sahibi veya kiracı, konteyneri verilmeden, konteynerindeki altyapısı bitirilmeden hiç kimse alınıp boşluğa konulmayacak, böyle bir durum yok. Herkesin konteyneri hazırlanacak ve ondan sonra çıkış sağlanacak. Kışla Cadde’mizdeki esnaflarımız, Sümerpark ve Hürriyet Parkı devamında Millet Bahçesi’nde çevreye her hangi bir zarar verilmeden uygun yerlere konulacak. Kışla Caddesi’nde eğer bir tek kişi bile çıkıp ‘mağdur edildim’ derse bu bizim mağduriyetimiz olur. Bu konunun çok yakın planda takipçisi olacağız.”

MESOB Başkanı Şevket Keskin ve Milletvekili Ölmeztoprak, esnafların beklentileri ve deprem süreci ile ilgili olarak bir süre istişarelerde bulundular.

Kaynak: Bülten