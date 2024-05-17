17 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Emiroğlu’nun taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ramazan Kanar’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Yağmur’un taziye adresi: Kuluşağı Mahallesi, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bahattin Yetiş’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Tuncal’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ruhcan Dinkci’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şahin Özceyhan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Levent Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mustafa Durak’ın taziye adresi: Levent Mahallesi, Akçadağ,
65 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Remziye Günay’ın taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Güllüstan Söylemez’in taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Cami Kebir Caddesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.