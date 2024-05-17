17 May 2024 - 17:08- Gündem

Kurban kesecekler dikkat! Kurbanlık kesim fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı’na az bir süre kala vatandaşlar hazırlıklara başladı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar bayram günü kurbanlıklarını kesmek için sıraya girecek. Ancak vatandaşlar tarafından alınan kurbanlık hayvanların kesim fiyatları merak konusu oldu. Bu sene kurbanlık hayvanların kesim ücretleri ne kadar olacak? İşte yanıtı…