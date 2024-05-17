Kurban kesecekler dikkat! Kurbanlık kesim fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı 16 Haziran’da başlıyor. Bayram yaklaştıkça kurbanlık almaya devam eden vatandaşlar kurbanlık hayvan kesim fiyatlarını merak ediyor. Kasaplar ‘Kurban Bayramı’nda hayvan kesim fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı’nda et fiyatları artacak mı düşecek mi?’ sorularının cevabını BUSABAH Medya’ya verdiler.
“KIYMA 500 TL KEMİKLİ KUZU 470 TL”
Et fiyatlarından ve işlerin durgunluğundan bahseden Malatya Kasaplar Odası Başkan Vekili Abuzer Çekici,
"Şu an kemiksiz et fiyatlarında kıyma 500 TL, kemikli kuzu 470 TL'den satılıyor. Fiyatlar bir aydır bu şekilde sabit. Bir ay önce et fiyatları daha çok yükseliyordu. Şu an Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle ve alım gücünün zorlaştığından dolayı işler durgun"
şeklinde konuştu.
HAYVAN KESİM FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Çekici, Kurban Bayramı’ndaki kesim fiyatlarını şu ifadelerle belirtti:
"Kesim yapılan hayvanlar en çok karkas çünkü yüzde 80 angus ithal hayvan var. Ondan dolayı kasaplarda yerli mal karkas kilogramı 360 TL'den kesiliyor. Angus ise 345 TL'ye kesiliyor. Kuzu 430 TL'ye kesiliyor. İnek kesimi fiyatları farklı biraz daha ucuz oluyor. Onu da biz kesmediğimiz için tam fiyatını bilmiyorum."
“KURBAN BAYRAMI’NDA FAZLA İŞ BEKLEMİYORUZ”
Kurban Bayramı’ndaki et ve kesim fiyatlarından bahseden Abuzer Çekici,
"Kurban Bayramı’nda et fiyatlarında artış olmayacak. Çünkü geçen sene oluyordu ama şu an fiyatlar çok yüksek olduğundan alım gücünün dışına çıkıyor. O yüzden Kurban Bayramı’nda fazla iş beklemiyoruz. Fiyatları düşürme bizim elimizde olan bir şey değil. Dışarıda kesim pahalı, girdi maliyetleri ve yerli malı bulmakta zorlanıyoruz. Ucuz olsa biz de zaten belli bir kar koyar ondan sonra satarız. Yoksa öyle bir fazla aşırı bir kâr amacı peşinde değiliz. Geçen sene Kurban Bayramı’nda 210-220 TL'den kesim yapılıyordu. Şu anda kesimler 360-380 TL'den yapılıyordu ve şu anda 20 TL düştü. Neredeyse bu sene kesimlerde yüzde 100'e yakın bir artış oldu"
ifadelerini kullandı.
“ET FİYATLARI BU SÜREÇTE YÜKSELDİ”
Kasapçı Erol Duran, Ramazan’dan sonra et fiyatlarında yükselme olduğunu söyleyerek,
"Şu anda et fiyatlarında yemekli kıymanın kilosu 480 TL ve kuşbaşı etin kilosu 490 TL olarak satıyoruz. Erkek dana kesmeye dikkat ediyoruz. Et fiyatları bu süreçte yükseldi. Özellikle Ramazanlıktan önce ve Ramazan'ın son haftası bayağı bir hayvan fiyatları yükseldi. Bizim alımlarımız yükseldi. Bizim alımlarımız yükselince ister istemez ete yansıttık"
diye konuştu.
“KUZU KESİMİ 400 TL'DEN YAPILIYOR”
Yurt dışından getirilen hayvanların piyasada et fiyatının yükselmesine engel olacağını vurgulayan kasap Duran,
“Et fiyatları yükselmedi. Kurban Bayramı'na kadar da yükseleceğini pek umut etmiyorum. Ama kurbanlık fiyatları aşırı yüksek. Canlı hayvan üreticileri kesimi 250 TL olarak açıkladılar. Ama pahalı. Kuzu kesimi 400 TL'den yapılıyor. Küçükbaş organizasyonu yapıyorum. Geçen yıl yüzmesi, parçalanması ve işçilik dâhil 2 kişiye 10 bin TL düşüyordu. Kurban Bayramı’nda et fiyatlarında düşüş yaşanır mı tahmin edemeyiz. Yurtdışından getirilen hayvanlar en azından piyasanın yükselmesine engel olacak”
dedi.
“İTHAL MAL GELMEDİĞİ İÇİN FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR”
Kasap Üzeyir Taşan, son olarak et fiyatlarında yaşanan artışın Kurban Bayramından kaynaklı olmadığını söyleyerek,
"Kıyma ve kuşbaşının kilogramını 500 TL'den satıyoruz. Canlı kesim kilogramı 250 TL olarak açıklandı. Şu an 240 TL'den devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaştı ama et fiyatlarında yükselme ya da bir düşüş yok. Et fiyatlarının artmasını bekliyoruz. Ama artışın Kurban Bayramı’yla alakası yok. Çünkü Avrupa'ya bağlı ve şu anda ithal mal gelmediği için bekliyoruz"
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.