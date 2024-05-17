17 May 2024 - 16:17 - Gündem

Er’den 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bizlere düşen görev ise, kahraman ecdadımızın canları pahasına bedeller ödeyerek, bizlere emanet ettiği bu vatanın nasıl bugünlere geldiğini geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde anlatmaktır” dedi.