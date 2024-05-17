Er’den 19 Mayıs mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Mesajında Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, fedakârlıklarla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu belirten Er, şunları kaydetti:
“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Harbi’ni başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 105. yıldönümünü kutluyoruz. Türk milletinin verdiği kahramanca mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden İstiklal Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanarak, Samsun'dan başlayan bağımsızlık mücadelemiz ile Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır.
19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum ile devam ederek tüm vatan sathına yayılmıştır. Bu destansı mücadele, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ile perçinlenmiş ve 30 Ağustos 1922’de zaferini ilan ederek, milletimizin hiçbir zaman boyunduruk altına girmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen görev ise, kahraman ecdadımızın canları pahasına bedeller ödeyerek, bizlere emanet ettiği bu vatanın nasıl bugünlere geldiğini geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize en iyi şekilde anlatmaktır."
"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ diyerek, Milli Mücadelemizin ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlerimizin ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacağına şüphem yoktur. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bizlere bu vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.