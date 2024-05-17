2024 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri, bayramdan önce yatırılmıştı. Bu, bayram öncesinde ödemelerin yapılabileceğini gösteriyor.

BEKLENEN ÖDEME TARİHİ

2024 Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran tarihine denk geliyor. Bu durumda, emekli bayram ikramiyelerinin 3-14 Haziran tarihleri arasında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ödenmesi bekleniyor. Yani, bayramdan bir hafta önce hesaplarda olması planlanıyor.

ARTIRILAN İKRAMİYE TUTARI

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sonucunda, 8. Yargı Paketi kapsamında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda, geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin liraya yükseltildi.

Bu bilgiler ışığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce, 3-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor ve bu yılki ikramiye tutarı 3 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Ancak, kesin bilgiyi almak için resmî açıklamaları takip etmek önemli.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Türkiye'deki emeklilere resmî tatillerde ödenen ek bir ödeme. Bu ödeme, genellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlardan önce emeklilere verilir. Bu ödeme, emeklilerin bayramı daha rahat ve mutlu geçirebilmeleri için yapılan bir destek.

Bayram ikramiyesi tutarı, her yıl değişebilir ve hükümetin veya ilgili kurumların kararlarına bağlı olarak belirlenir. Bu ödemenin miktarı ve tarihleri, genellikle yasal düzenlemelerle belirlenir ve resmi açıklamalarla duyurulur.

Bayram ikramiyesi, emeklilere ek bir maddi destek sağlamakla birlikte, toplumda bayram coşkusunun ve dayanışmanın artmasına da katkıda bulunur. Bu ödeme, emeklilerin yaşam standartlarını bir nebze olsun yükseltmeye yönelik bir uygulama.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Kurban Bayramı ikramiyesi, Türkiye'deki emeklilere Kurban Bayramı öncesinde verilen özel bir ikramiye türü. Bu ikramiye, emeklilerin bayramı daha rahat geçirebilmeleri ve ekonomik olarak desteklenmeleri amacıyla sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi