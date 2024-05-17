Evlilik kredisi 150 bin TL faizsiz kredinin ödemeleri ne zaman başlıyor?

Bahsettiğiniz duruma göre, 15 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin ardından eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerinin 21 Mayıs itibarıyla başladığı belirtilmiş. Bu durumda, belirli bir tarihte gerçekleşen nikahı olan çiftlerin kredi ödemeleri belirtilen tarihte başlamış olacak.

Ancak, ödemelerin ne zaman başlayacağı ve hangi tarihler arasında yapılacağına dair kesin bilgiyi kredi şartları ve sözleşmesinden almanız önemli. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî web sitesi üzerinden veya ilgili mercilere başvurarak da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri, evlilik öncesi eğitim programlarına katılan ve resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiren çiftler için 21 Mayıs itibarıyla başlamakta. Bu çiftler, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteğinden yararlanmış olacak.

Geri ödemeler genellikle kredi şartlarına ve anlaşmaya bağlı olarak belirli bir süre sonra başlar ve belirli aralıklarla yapılıyor. Bu durumda, geri ödemesiz dönem sona erdikten sonra, geri ödeme planı kapsamında aylık taksitlerin ödenmesi gerekecek. Ancak, kesin ödeme planı ve koşulları kredi sözleşmesinde belirtilmiş olacak.

KREDİ ÖDEMELERİNE 21 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLANACAĞINI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin 15 bin TL faizsiz kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlanacağını açıkladı. Bu kredi desteği ile ilgili detaylı bilgilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî web sitesinde bulunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" başlıklı duyurudan ulaşabilirsiniz. Adresi şu şekilde: https://www.aile.gov.tr/duyurular/evlenecek-genclerin-desteklenmesi-projesi/

Bu proje, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra çiftlere ekonomik destek sağlamayı amaçlamakta. Faizsiz kredi desteği, genç çiftlerin evliliklerinin daha sağlam bir temel üzerine oturmasına yardımcı olmak için sunulmakta.

Kaynak: Haber Merkezi