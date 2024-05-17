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Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak

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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki park alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Yapılması gerekenleri yerinde tespit eden Başkan Taşkın, “Battalgazi’mize yeşil alan kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak mask
Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak
Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki park alanlarını gezerek yaptığı incelemelerde parkların genel temizliği ve bakımı hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak

Parklardaki eksikliklerin giderileceğini, yıpranan alanların yeniden yapılacağını ve yeni park alanlarının ilçeye kazandırılacağını ifade eden Başkan Taşkın, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla tüm park ve bahçelerde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için çalışmalara hız verildiğini belirterek,

“Daha yeşil bir Battalgazi için çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikleri giderip hemşehrilerimizin taleplerini karşılayacağız. Battalgazi’mize yeşil alan kazandırmaya devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak

İnceleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Taşkın, Battalgazi’nin güzelliğini ve yaşanabilirliliğini artırmak için çalıştıklarını ifade ederek,

“Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda, tüm park ve bahçelerimizde düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yeşil alanlarımızı, parklarımızı yerinde inceleyerek yapılması gerekenleri tespit ettik. Daha yeşil bir Battalgazi için, hayatı kolaylaştırmak için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. İlçemizdeki park alanlarında yaptığımız incelemelerde tespit ettiğimiz eksiklikleri en kısa sürede gidereceğiz ve hemşehrilerimizin taleplerini yerine getireceğiz. Amacımız, hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirebileceği, huzur bulabileceği, güvenli ve temiz parklar oluşturmak. Bunun için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. Park ve bahçeler, şehirlerimizin nefes aldığı alanlardır. Bu nedenle, Battalgazi'mize yeni yeşil alanlar kazandırmaya; çocuklarımızın oyun oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin piknik yapabileceği alanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Her bir yeşil alan, geleceğe bırakacağımız önemli miraslardan biridir"

diye konuştu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine yeşil alanlar kazandırılacak

Kaynak: Bülten

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17 May 2024 - 15:31 Malatya/ Battalgazi- Gündem

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