Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Yaka ile Dilek mahallelerini birbirini bağlayacak imar yolunda gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.

Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sunan Yaka Mahallesi Muhtarı Abuzer Kablan, mahalle yollarının düzgün ve akıcı hale gelmesi için başlatılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini gizleyemeyerek, Başkan Geçit ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Yeni imar yollarıyla birlikte trafiği rahatlatacak yeni güzergâhlar oluşturulduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmek için aktif ve dinamik bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Yaka ile Dilek arasındaki imar yolunu açarak bölgedeki ulaşım ağını rahat ve kolay hale getireceklerini söyleyen Geçit, sözlerine şöyle devam etti:

“Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yapılan planlama doğrultusunda mahallelerimizin ulaşım ağını akıcı, temiz ve düzgün hale getirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Bir yandan mevcut yolları yenileyen ekiplerimiz diğer taraftan da yeni imar yolları açarak alternatif yeni güzergâhları oluşturup, merkez ve kırsal bölgelerin trafik akışını rahatlatıyorlar. Seçim döneminde Yaka Mahalle’mizi ziyaretimizde ‘Dilek ile Yaka mahallemiz arasındaki yolu kısaltacağız, alt ve üst yapı çalışmalarıyla bu bölgenin yaşam seviyesini yükselteceğiz’ şeklinde verdiğimiz sözü yerine getirmek için ekiplerimizi seferber ettik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgede yoğun bir tempoyla çalışıyor, yolumuz açıldığı zaman iki mahallemiz arasındaki ulaşım aksını daha konforlu ve akıcı hale getirmiş olacağız. Biz, vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek onu mutlaka yerine getireceğiz, ekiplerimizle birlikte sahada aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Mahalle sakinleri de başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bülten