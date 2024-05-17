Çocuklarda sağlıklı beyin gelişimine dikkat!

Çocuklarda beyin gelişi anne karnında başlayarak doğduğu ana kadar takip edilen bir süreç oluyor. Doğduktan sonra da özellikle beyin gelişimi için tüketmeleri gereken besinler üzerine bu süreç devam ediyor.

“Çocuklar beyin gelişimi için hangi besinleri tüketmeli? Çocukların sağlıklı beyin gelişimi için önemli kurallar neler? Aileler hangi besinlerden çocukları uzak tutmalı?”

sorularını merak edenler için Diyetisyen Burcu Çoban BUSABAH Medya’ya konuştu.

“İLK 8 YIL ÖNEMLİ”

Diyetisyen Burcu Çoban, çocukların ilk 8 yıl tüm besin gruplarını tüketmesi gerektiğini vurgulayarak,

“Çocuklardaki beyin gelişimi gelecekteki öğrenme, sağlık ve yaşam başarısı açısından önem taşıdığı için ilk 8 yıla bu anlamda çok da önemlidir. Genel anlamda bakacak olursak yeterli ve dengeli beslenmesini ilk hedef olmalı ve çocukların herhangi bir besin grubu değil de öncelikle tüm besin gruplarından faydalanmalarını öneririz. Yeterli vitamin, mineral, antioksidan, protein, karbonhidrat yağ oranı açısından. Tabii ki bununla beraber süt ve süt grubu ürünleri tüketmeliler. Daha fazlasıyla Omega 3 Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan cevizi önerebiliriz”

şeklinde konuştu.

“BEYİN GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BESİNLER”

Çocukların beyin gelişimi için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Çoban,

“Çocukluk çağları beyin gelişi açısından 10 yaşına kadar bizim için önem taşımakta. Yumurta en iyi kalite proteinin, süt ve süt grubu ürünleri zaten çocuğun yaşamında kemik gelişimi açısından olması gereken besin grupları. Bunları mutlaka her gün tüketmek gerekir. Yulaf tercihe bağlıdır. B grubu vitaminleri açısından zengin olduğu için de aynı şekilde beyin gelişimine destek sağlar. Mutlaka balık haftada bir kez tüketilmeli. Dediğimiz gibi çocuk yaş grupları, okul çağındaki çocuklar dediklerimi düzenli olarak mutlaka tüketirse performansları açısından beyin gelişimleri açısından destekleyecektir”

ifadelerini kullandı.

“KURALLARIN ÖTESİNDE”

Diyetisyen Burcu Çoban, çocukların sağlıklı beyin gelişimi için kuralları olduğunu şu şekilde anlattı:

“Yeterli ve dengeli beslenmek çocuğun her öğününü düzenli bir şekilde almasını ve besin çeşitliliğine önem verilmeli. Çocuğun sevmediği besin grupları varsa sevebileceği hale getirilebilir. Yeterli vitamin, mineral, antioksidan değerleri, karbonhidrat, protein, yağ grupları, süt ve süt ürünleri gruplarının hepsinin bir arada olduğu meyve ve sebzelerin özellikle de bu anlamda mevsim meyve sebzelerinin yer aldığı çeşitli beslenme tarzı benimsenmeli. Kuralların ötesinde ise çocuklar yetişkinlerden daha önemli bir profil olduğu için daha önemli bir tutum ve gelişim evresinde oldukları için her anlamda biraz daha özen göstermek gerekir.”

“İŞLENMİŞ ÜRÜNLER BOŞ ENERJİ VERİR”

Son olarak ailelerin özellikle işlenmiş ürünlerden çocuklarını uzak tutmaları gerektiğini söyleyen Diyetisyen Çoban,

“Özellikle paketlenmiş ürünlerden uzak durmak gerekir. İşlenmiş ürünler tüketen çocukların boş enerji almasına neden olur. Gelişimine hiçbir katkıda olmadığı için, sadece boş enerji alır. Özellikle de karbonhidrat içeriği yüksek olduğundan dolayı işlenmiş ürün tüketmelerini çok önermeyiz. Örneğin evde yapılan kek poğaça çeşitleri olabilir. Ancak dediğimiz gibi ürünler paketlenmiş ve işlenmiş ürünleri, özellikle fast food, bir de asitli içeceklerden çocukları ne kadar uzak tutabilirsek o kadar iyi olur”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.