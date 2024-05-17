Malatya’ya hangi sağlık hizmetleri kazandırılacak?

Ölmeztoprak, Malatya'nın güçlü sağlık altyapısına sahip olduğunu vurgulayarak, her geçen gün yeni yatırımların eklenmekte olduğunu belirtti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özel Tıp Merkezi'ndeki kadro ve teknik teçhizat ile ilgili taleplerin de görüşüldüğünü ifade etti. Ayrıca, kanser tanı ve tedavisinde kullanılan PET cihazının en kısa sürede Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınacağını ve Tüp Bebek Tedavi Merkezi'nin de hizmete girmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Ölmeztoprak, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Doğanşehir, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerine Aile ve Toplum Sağlık Merkezleri, Sağlık Evleri ve Aşı Depoları kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ve bazı projelerin sona geldiğini aktardı.

Özellikle Akçadağ ilçesinde bulunan Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesinin arttırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ölmeztoprak, 50 yatak ve 25 oda ek bina projesinin başlatıldığını ve üç ay içinde tamamlanarak yatırım programına alınacağını müjdeledi. Ayrıca, ek bina yapımıyla birlikte kardiyoloji branşında talep edilen kadroların tahsisinin de en kısa sürede karşılanacağını belirtti.

Bu önemli gelişmelerin Malatya'ya sağlık alanında önemli katkılar sağlayacağı ve halkın sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacağı belirtildi.

Turgut Özel Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ki kadro ve teknik teçhizat ile ilgili taleplerinin de Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a aktarıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tanı ve tedavisinde kullanılan Positron emission tomography (PET) cihazının da en kısa sürede devreye alınacağını yine aynı şekilde Tüp Bebek Tedavi Merkezi’ninde biran önce hizmet girmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Milletvekili Ölmeztoprak, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Doğanşehir,Hekimhan ile Yeşilyurt ilçelerine kazandırılması planlanan Aile ve Toplum Sağlık Merkezleri , Sağlık Evleri ile Aşı depoları için çalışmaların sürdüğünü belirterek, bazı projelerde ise sona gelindiğini aktardı.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Bir müddettir gelen talepler doğrultusunda ilgilendiğim Akçadağ ilçemizdeki hastanemize 50 yatak 25 oda ek bina projesinin yapımına ise Sayın Bakan Yardımcımızın talimatı ile başlandı. Alan ve arazi sorunlarının aşıldığı proje aşamasının ise bakanlık kanalı ile yapılmaya başlandığını ve sürecin üç ay içerisinde tamamlanarak yatırım programında olacağını müjdesini hemşehrilerimizle paylaşmak isterim. Akçadağ'daki hastanemizin ek bina yapımıyla birlikte kardiyoloji branşında talep edilen kadroların tahsisi konusu da en kısa zamanda karşılanacaktır inşallah. Şimdiden Akçadağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten