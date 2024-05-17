Akademisyenlere ödül

FÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda 2024 yılının en başarılı akademik çalışma yapan öğretim üyelerine yönelik ödül töreni düzenlendi.

Mühendislik Kampüsü Mavi Salon’da yapılan ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar ve akademisyenler katıldı.

Mühendislik Fakültesi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Göktaş, fakültenin sağlamış olduğu başarıda katkıları olan akademisyenlere teşekkür ederek tek gayelerinin FÜ’nün daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA