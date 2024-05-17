17 May 2024 - 14:27- Bölge G:

Akademisyenlere ödül

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Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) başarılı akademisyenler ödüllendirildi.

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Akademisyenlere ödül
Akademisyenlere ödül
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FÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda 2024 yılının en başarılı akademik çalışma yapan öğretim üyelerine yönelik ödül töreni düzenlendi.

Akademisyenlere ödül

Mühendislik Kampüsü Mavi Salon’da yapılan ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar ve akademisyenler katıldı.

Akademisyenlere ödül

Mühendislik Fakültesi’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Göktaş, fakültenin sağlamış olduğu başarıda katkıları olan akademisyenlere teşekkür ederek tek gayelerinin FÜ’nün daha ileriye taşımak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
# , Fırat Üniversitesi, Elazığ

17 May 2024 - 14:27 Elaziğ- Bölge

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