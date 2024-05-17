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Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, prizde unutulduğu iddia edilen bir şarj aleti yangına neden oldu ve bir ev tamamen küle döndü.

Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi mask
Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi
Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi
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Yangın saat 03.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi. Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı. Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi

Öte yandan evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Prizde unutulan şarj aleti evi küle dörderdi

Kaynak: İHA

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17 May 2024 - 14:21 İzmir/ Bayrakli- Asayiş

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