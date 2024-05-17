Çorum'da korkunç olay

Olay, Çorum'un Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta bulunan Kaya Apartmanı'nda korkunç bir cinayetin meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, öfkeli bir eski eş, boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdükten sonra intihar etti.

İddialara göre, 58 yaşındaki H. O., annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan N. O.'un evine gitti. Barışmak amacıyla geldiğini söyleyen H. O., boşanma sürecindeki eski eşi N. O. (55) ve baldızı M. K.'yı silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından, şüpheli H. O. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, N. O. ve kız kardeşi M. K.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve soruşturmayı derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA