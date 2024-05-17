Çorum'da korkunç olay

Olay, Çorum'un Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta bulunan Kaya Apartmanı'nda korkunç bir cinayetin meydana geldi. Öğle saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, öfkeli bir eski eş, boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin kız kardeşini öldürdükten sonra intihar etti.
İddialara göre, 58 yaşındaki H. O., annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan N. O.'un evine gitti. Barışmak amacıyla geldiğini söyleyen H. O., boşanma sürecindeki eski eşi N. O. (55) ve baldızı M. K.'yı silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından, şüpheli H. O. kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Olayın bildirilmesi üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, N. O. ve kız kardeşi M. K.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak ve soruşturmayı derinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.