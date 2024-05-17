Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, okullara öğrenciler için planlanması gereken etkinliklerle ilgili talimat yayınladı. Buna göre, tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinlikler, öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlanıyor. Planlanan etkinlikler arasında bilgi yarışmaları, kermesler, yemek paylaşım saatleri, görsel sanatlar ve bilim spor saatleri, dilimizin zenginliklerini yansıtan hitabet oyunları ve okul münazaraları gibi çeşitli faaliyetler bulunuyor.

Söz konusu faaliyetler için 10-14 Haziran tarihleri arasında sınıf sınıf öğretmenler tarafından görev planlaması yapılacak. Öğretmenler, bu etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetilmesi sürecinde öğrencilere rehberlik edecek .Yapılan etkinlikler ve öğrenci katılımı, sene sonunda rapor halinde milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek. Bu raporlar, öğrencilerin katılımını, etkinliklerin başarısını ve olası iyileştirme alanlarını değerlendirmek için kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi