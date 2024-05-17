- Eğitim

Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında olduğu gibi, tüm eğitim kademelerinde "Karne Haftası" olarak tabir edilen eğitim öğretim yılının son haftasında belli başlı etkinliklerin uygulanmasını zorunlu kıldı. İşte detaylar...

Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri mask
Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri
Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken, okullara öğrenciler için planlanması gereken etkinliklerle ilgili talimat yayınladı. Buna göre, tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri

Bu etkinlikler, öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini amaçlanıyor. Planlanan etkinlikler arasında bilgi yarışmaları, kermesler, yemek paylaşım saatleri, görsel sanatlar ve bilim spor saatleri, dilimizin zenginliklerini yansıtan hitabet oyunları ve okul münazaraları gibi çeşitli faaliyetler bulunuyor.

Öğrenciler için yıl sonu etkinlikleri

Söz konusu faaliyetler için 10-14 Haziran tarihleri arasında sınıf sınıf öğretmenler tarafından görev planlaması yapılacak. Öğretmenler, bu etkinliklerin düzenlenmesi ve yönetilmesi sürecinde öğrencilere rehberlik edecek .Yapılan etkinlikler ve öğrenci katılımı, sene sonunda rapor halinde milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek. Bu raporlar, öğrencilerin katılımını, etkinliklerin başarısını ve olası iyileştirme alanlarını değerlendirmek için kullanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# yıl sonu etkinlikleri, MEB, Milli eğitim bakanlığı, Eğitim, Busabah malatya, Okul, spor, Öğrenci, rapor

17 May 2024 - 13:55 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL