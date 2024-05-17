Mikail Sülük’ün babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile tahliye edildi

Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş, seçim günü sandık başında görevlerini yaparken, bilinmeyen kişilerce silahlı saldırıya uğramış ve hayatlarını kaybetmişlerdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hacı Sülük tutuklanmış ve yargı süreci devam etmişti. Ancak son alınan kararla birlikte, cinayetin faili affedilerek serbest bırakıldı.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin 17 Mayıs 2024 tarihli sayısında yer alan bir karara göre, 31 Mart 2019 tarihinde Pütürge'de meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetlerde yargılanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün cezası, sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında olduğu belirtilen Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Bu karar, 2019 yerel seçimlerinde Malatya'da Saadet Partisi müşahitler Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın katledilmesiyle ilgili dava dosyasıyla da bağlantılı. Hacı Sülük, cinayetlerin faillerinden biri olarak yargılanıyordu. Ancak aldığı ceza, adli tıp raporuyla sürekli hastalık ve kocama hali gerekçesiyle affedildi.