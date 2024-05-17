Yerlikaya’dan Malatya açıklaması: Malatya'da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı devam ediyor

Malatya, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak biliniyor. Ancak, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, Malatya'yı derinden sarsarak birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Bu felaket sonrasında Malatya'nın yeniden inşası için süreç devam ediyor. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İşte detaylar…

Hemen depremin ardından yapılan açıklamalarda, yıkılan evlerin daha modern ve güvenli bir şekilde yeniden yapılacağı ve şehrin en güzel halinin ortaya çıkarılacağı vurgulanıyor. Şu anda Malatya'da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı devam ediyor. Bu konutlardan 7 bin 881'i tamamlandı ve depremzedelere teslim edildi. Geriye kalan konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer aldı:

“Malatya’mız; Battalgazilerin, Sadreddin Konevilerin, Niyazi-i Mısrilerin şehridir. Malatya’mız, medeniyet bayrağımızın yükseldiği kutlu bir beldedir.6 Şubat’ta meydana gelen Asrın Felaketinden ise en çok etkilenen şehirlerimizin başında Malatya geliyordu. Depremde 5 bin 651 bina yıkıldı bu kadim ilimizde. Depremden hemen sonra “Yıkılan evlerin daha modern ve güvenlisini yeniden yapacağız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız.” demiştik. Ve hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştirdik. Malatya’da 48 bin 810 kalıcı deprem konutunun yapımı gerçekleştiriliyor. Bu konutların 7 bin 881’i tamamlandı ve teslim ediliyor. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Malatyalı kardeşlerimizle her daim bir ve beraber olduk, her zorluğu birlikte aştık; aşmaya da devam edeceğiz. Depremzede kardeşlerimizin yeni yuvaları hayırlı olsun.”