Bingöl’ün Solhan ve merkez bölgelerine uyarı yapıldı

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Kale Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Arslanbeyli Köyü, Doğuyeli Köyü, İnandık Köyü, Yenibaşak Köyü Orta Mevkii, Asmakaya Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kamışlı Mahallesi, Uzundere Mahallesi, Dallıtepe Köyü Göl Mezra, Ilıca Mahallesi, Dallıtepe Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Merkez Mevkii, Ortaçanak Köyü Hezaz Mevkii, Ortaçanak Köyü Elma Mevkii, Ortaçanak Köyü Gevir Mevkii, Ortaçanak Köyü Subaşı Mezra bölgelerine,

Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağaçyolu Köyü bölgesine,

19 Mayıs Pazar günü saat 10.00-12.00 arasında Solhan ilçesine bağlı Yenidal Köyü, Hazarşah Köyü, Mutluca Köyü, Yiğitharman Köyü bölgelerine,

19 Mayıs Pazar günü saat 13.00-16.00 arasında Merkez ilçesine bağlı Kuşburnu Köyü Merkez Mevkii bölgesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



