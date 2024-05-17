Tunceli’de hafta sonu geniş çaplı yaşanacak

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:

“Yarın 08.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Moğultay Mahallesi, Esentepe Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Hamamatik Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Hacılı Köyü, Közlüce Köyü, Çobanyıldızı Köyü, Meydanlar Mahallesi, Mezra Köyü Uzunevler Mevkii, Mezra Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Kocatepe Köyü, Akdik Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Kovuklu Köyü, Boğalı Köyü, Sarıgül Köyü, Gökçekonak Köyü, Kangallı Köyü, Kabadal Köyü, Sağlamtaş Köyü, Dereboyu Köyü bölgelerine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Turnadere Köyü, Çağlayan Köyü, Göcenek Köyü, Nohutlu Köyü, Hasangazi Köyü, Bozağakaraderbent Köyü, Kayırlar Köyü Aşağıkayır Mevkii, Kırklar Köyü, Mezra Köyü Çatalyaka Mevkii, Kaymaztepe Köyü Kaymaztepe Merkez Mevkii, Dağbek Köyü, Çakırkaya Köyü bölgelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Güleç Köyü, Atlantı Köyü bölgelerine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.