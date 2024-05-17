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Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek mask
Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek
Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek
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FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü bölgesine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi bölgesine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Sarıtaş Köyü Bozarmut Mezra bölgesine,
Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek
Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü bölgesine,
19 Mayıs Pazar günü saat 09.00-14.00 arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi bölgesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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17 May 2024 - 11:18 Elaziğ- Bölge

Mahreç  Murat İpekten

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