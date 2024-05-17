Elazığ’da hafta sonu 4 bölge etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü bölgesine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sürsürü Mahallesi bölgesine,

Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Sarıtaş Köyü Bozarmut Mezra bölgesine,

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Şenova Köyü bölgesine,

19 Mayıs Pazar günü saat 09.00-14.00 arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi bölgesine”

elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



